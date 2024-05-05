Filistin asıllı cerraha Fransa'ya giriş engeli

Almanya’nın 1 yıl Avrupa’ya girişi yasağı uyguladığı Filistin asıllı İngiliz cerrah Ghassan Abu-Sitta, Fransa'ya da girmesine izin verilmedi

Başkent Paris’te “Filistin'de uluslararası hukukun uygulanması konusunda Fransa'nın sorumluluğu” üzerine düzenlenen bir konferansa katılması beklenen Abu-Sitta’nın ülkeye girişi engellendi.

Konferansa Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan telefonla bağlanan Abu-Sitta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’ya giriş yapmama engel oluyorlar.

Bugün Fransız Senatosu’nda konuşmam gerekiyordu. İsrail Filistinlileri hapishanede öldürürken, Avrupa kalesi soykırımın tanıklarını susturuyor” diyerek tepki gösterdi.

Abu-Sitta’nın ekolojist Senatör Raymonde Poncet Monge'nin daveti üzerine katılacağı konferansta, Almanya'nın İsrail'e silah gönderimi ve Filistinlilerle olan dayanışma gibi birçok konu ele alındı.



"BÜYÜK UTANÇ"

Senato'daki ekolojist grubun başkanı Guillaume Gontard olayı “Skandal” olarak değerlendirerek, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin ofisleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Gontard, Abu-Sitta'nın bu akşam için İngiltere'ye geri gönderileceğini belirtti. Senatör Ian Brossat ise yaşananları “Büyük utanç” olarak yorumladı.



43 GÜN GAZZE ŞERİDİ'NDE GÖREV YAPTI



Şu anda Glasgow Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapan Ghassan Abu-Sitta, İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de bölgeye gitmiş ve orada 43 gün boyunca görev yapmıştı. Abu-Sitta ayrıca nisan ayında Berlin'de Gazze'd