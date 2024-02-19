Çek çiftçileri protestoya katıldı: Traktörler Prag şehir merkezinde

GÖSTERİLER SİYASİ AMAÇLARA HİZMET EDİYOR İDDİASI



Başbakan Petr Fiala X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Bugünkü gösterinin daha iyi koşullar için verilen mücadeleyle pek bir ortak yanı yok. Çiftçileri temsil edenlerle görüşüyoruz ve tarım ihtiyaçlarımızın neler olduğunu tartışıyoruz" dedi ve gösteriyi düzenleyenlerden bazılarının Rusya yanlısı olduğunu veya başka siyasi amaçlara sahip olduğunu ekledi.



Çiftçilerin başlıca şikayetleri AB tarım politikası, pazardaki çarpıklıklar ve blok dışından ucuz ithalat nedeniyle kaynaklanan düşük satın alma fiyatları.



Çiftçiler ayrıca, bloğun 27 üyesi için onlarca yıldır tarım düzenlemelerini belirleyen Yeşil Anlaşma'da ortaya konan AB'nin iklim değişikliğiyle mücadelesiyle bağlantılı artan maliyetlerden de şikayetçi.

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