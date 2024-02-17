Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri devam ediyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 20 Şubat Salı günü başkent Atina'da düzenlemeyi planladıkları büyük gösteri öncesinde çiftçiler hükümete baskıyı artırmak için ülke genelinde yer yer yol kapatma eylemlerini sürdürüyor.



Bulgaristan sınırını yaklaşık iki saatliğine kapatan çiftçilerin gün içinde değişik noktalarda da yol kapatma eylemine gidecekleri belirtildi.



Başbakan Kirayakos Miçotakis ile yaptıkları toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını dile getiren çiftçiler seslerini duyurmak için salı günü Atina'da traktörleriyle büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.



14 Şubat'ta traktörleriyle Kuzey Makedonya sınırını iki saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.



Çiftçiler zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.

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