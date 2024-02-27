Çekya: 15 AB ülkesi Kiev'e cephane tedarikine destek verecek

Çekya, Ukrayna'ya dünya genelinden cephane tedarik edilmesi için ülkesinin öncülüğünü yaptığı inisiyatife, 15 Avrupa Birliği ülkesinin finansal destek vereceğini söyledi. Başbakan Fiala,  Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da destek verecek isimler arasında olduğunu belirtti.

Çekya: 15 AB ülkesi Kiev'e cephane tedarikine destek verecek

Çekya Başbakanı Petr Fiala, 'ya genelinden cephane tedarik edilmesi için ülkesinin öncülüğünü yaptığı inisiyatife, 15 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin finansal destek vereceğini söyledi.

Basına yaptığı açıklamada, nakdi yardımda bulunacak bazı ülkelerin isimlerini de paylaşan Fiala, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 100 milyon avro destek sözü verdiğini, aynı şekilde  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da finansal destekte bulunacağını aktardı.

Fiala, diğer mevkidaşlarının da mühimmat tedarik edilmesi için başlatılan inisiyatife destek vereceğini kendisine ilettiklerini belirtti.

Öte yandan Fiala, dün, Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından gündeme getirilen, bazı AB ve NATO üyesi ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme düşüncesinde olduğu açıklamasına da değindi.

Fiala, Çekya'dan Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğini, ülkede kimsenin "zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe gireceğine dair kaygılanmasına gerek olmadığını" söyledi.

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