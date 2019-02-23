Cezayir'de 81 yaşındaki devlet başkanı Abdülaziz Buteflika’nın bir dönem daha bu görevde kalmak için, Nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklamasının ardından başkent Cezayir’de protesto gösterileri düzenlendi.

Ülkede gösteri yasağı olmasına rağmen izinsiz bir şekilde toplanan eylemcilerle polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin protesto eylemini dağıtmasının ardından göstericiler devlet başkanlığı sarayına yürüdü. Saray yakınlarında polisle çatışan eylemcilerden 41'i gözaltına alındı.



"GİZLİ BAŞKAN SAİD BUTEFLİKA"



Başkent Cezayir’in merkezinde düzenlenen gösteride eylemciler, üzerlerinde "Beşinci döneme hayır" ve "Ne Buteflika Ne Said" yazılı pankartlar taşıdı. Halktaki genel kanı, 2013 yılında felç geçiren ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan Devlet Başkanı Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika’nın perde arkasında devlet işlerini yönettiği ve bu görevi ileride resmen devralacağı yönünde. Bu arada başkent Cezayir dışında, ülkenin diğer kentlerinde de gösteriler düzenlendiği ve bu gösterilere ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı bildirildi. Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Buteflika’nın sağlık sıkıntılarının, bir dönem daha devlet başkanlığı görevinde bulunmasının önünde bir sorun teşkil etmediğini ifade ederek, mevcut devlet başkanını yeniden aday göstermişti. Abdülaziz Buteflika, daha önce alınan bir kararla Pazar günü rutin sağlık kontrolleri için İsviçre’ye gidecek.