Cezayir resmi haber ajansının (APS) haberine göre, başkentin güneyindeki Buleyde kenti askeri savcılığı, emekli ordu komutanlarından Bay Said'in geçici olarak gözaltına alınması ve Şentuf Habib'in yakalanması emrini verdi.



Savcılığın kararına ilişkin açıklamada, "Bulundurma yetkisi olmayan kişilerin (emekli iki komutanın) ellerinde silah ve mühimmat ele geçirildiği ve askeri talimatlara aykırı davranıldığı" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin bilgi verilmedi.



Söz konusu iki komutan, geçen yaz eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından verilen kararla emekliye sevk edilmişlerdi. Geçen ekim ayında Buleyde kenti askeri mahkemesi tarafından adı geçen komutlar hakkında tutuklama kararı çıkmış ancak Buteflika, yargılanmanın sonuna dek serbest bırakılmalarını istemişti.

