Cezayir'de seçim sonucu belli oldu

Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi, Ulusal Halk Meclisi'ndeki 407 temsilcinin belirlenmesi için yapılan seçimin sonuçlarını açıkladı.



Açıklamada Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Meclis'te 105 sandalye ile seçimlerin galibi olduğu ifade edildi. Bağımsızlar 78 sandalye alırken, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi ise 64 sandalye ile Meclis'te temsil imkanı buldu.



Cezayir, 12 Haziranda Ulusal Halk Meclisi'ndeki temsilcileri seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

