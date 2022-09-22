Christiane Amanpour başörtüsü takmayı reddetti röportaj iptal edildi

CNN International'ın ünlü muhabiri gazeteci Christiane Amanpour, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportajın, başörtüsü takmayı reddetmesi gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Christiane Amanpour başörtüsü takmayı reddetti röportaj iptal edildi

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BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, ekibinin kendisinden başörtüsü takmasını isteme girişimini reddetmesinin ardından CNN'in ünlü sunucusu Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti.

Amanpour yaşadıklarını Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla aktardı.

ABD'li gazeteci İran'da gözaltındayken hayatını kaybeden Mahsa Amini adlı genç kadının ölümünün ardından yaşananları ve başka konuları konuşmak için İran Cumhurbaşkanı'yla planladığını yazdı.

New York'ta gerçekleşecek röportaja, kararlaştırılan saatten 40 dakika sonra, İranlı bir yetkilinin yanına gelerek başörtüsü takmasını talep ettiğini belirtti.

Yetkilinin, İran'da yaşanan Mahsa Amini protestolarını da göz önünde bulundurmasına yönelik kendisini ikaz ettiğini kaydetti.

New York'ta olduklarını vurgulayan Amanpour, bu talebi kibarca reddettiğini söyledi. Daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının benzer bir talebi olmadığını ifade ettiğini söyleyen Amanpour, bunun üzerine röportajın gerçekleşmediğini yazdı. Karşısında boş bir koltukla fotoğrafını da paylaştı.

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