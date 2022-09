Christiane Amanpour başörtüsü takmayı reddetti röportaj iptal edildi

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi, ekibinin kendisinden başörtüsü takmasını isteme girişimini reddetmesinin ardından CNN'in ünlü sunucusu Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti.



Amanpour yaşadıklarını Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla aktardı.

ABD'li gazeteci İran'da gözaltındayken hayatını kaybeden Mahsa Amini adlı genç kadının ölümünün ardından yaşananları ve başka konuları konuşmak için İran Cumhurbaşkanı'yla röportaj planladığını yazdı.

New York'ta gerçekleşecek röportaja, kararlaştırılan saatten 40 dakika sonra, İranlı bir yetkilinin yanına gelerek başörtüsü takmasını talep ettiğini belirtti.

Yetkilinin, İran'da yaşanan Mahsa Amini protestolarını da göz önünde bulundurmasına yönelik kendisini ikaz ettiğini kaydetti.

New York'ta olduklarını vurgulayan Amanpour, bu talebi kibarca reddettiğini söyledi. Daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının benzer bir talebi olmadığını ifade ettiğini söyleyen Amanpour, bunun üzerine röportajın gerçekleşmediğini yazdı. Karşısında boş bir koltukla fotoğrafını da paylaştı.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh