Çiftçi protestoları: Hindistan'da polis müdahale etti

Avrupa'yı saran çiftçi eylemleri Hindistan'da da sürüyor.

Hindistan'da çiftçiler, ürün fiyatlarında asgari ücret talebiyle hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından protestolara başladı.



Başkent Yeni Delhi'ye yürümek isteyen çiftçiler, polis müdahelesiyle karşılaştı.

Hindistan polisi, ülkenin kuzeyindeki Ambala bölgesi yaıklarında protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis, çevredeki üç eyaletten başkente giden otoyollarda metal çiviler, çimento ve çelik barikatlardan oluşan bir abluka kurdu.



Delhi Polisi komiser yardımcısı Ranjay Atrishya AFP'ye verdiği demeçte, "Maksimum sayıda polis görevlendirildi" dedi.



Başkentte beş kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.



Yeni protestolar, nisan ayında başlaması beklenen seçimler öncesinde başladı. Hindistan'da çiftçiler, sayılarının çokluğu nedeniyle ülkede siyasi ağırlığa sahip.

Hükümet rakamlarına göre Hindistan'ın 1,4 milyar nüfusunun üçte ikisi, geçimini tarımdan sağlıyor.

