Çiftçi protestoları sürüyor: Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapattı

Polonyalı çiftçiler, savaştan zarar gören komşuları ile ithalatı protesto etmek için ülkenin Ukrayna sınırındaki yolları kapattı. Polonya genelinde çiftçiler 250'den fazla yerde protesto düzenledi. Sınırın kapatılması son haftalarda Avrupa'yı kasıp kavuran tarımsal huzursuzluk dalgasının en son eylemi.

Çiftçi protestoları sürüyor: Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapattı

genelinde geçtiğimiz aylarda 260'tan fazla çiftçi protestosu düzenlenlendi. Çiftçiler traktör kullanarak yolları, sınır geçişlerini ve otoyolları abluka altına aldı.

Son eylemde ise Polonyalı çiftçiler -Polonya sınırını kapatarak AB'nin Ukrayna'dan gıda ithalatına ilişkin ticaret politikalarını protesto ediyor.

Protestolar sırasında Ukrayna sınır kapısında saman balyaları ateşe verildi.

Çiftçi sendikası Bireysel Çiftçi Dayanışma Birliği cuma sabahı sosyal medya hesabında, "Sabrımız tükendi." yazdı.

Sendika, Ukrayna ile ticarette gümrük politikasının ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile AB'nin "tarladan sofraya" stratejisinin değiştirilmesini talep ediyor.

İtalyan çiftçiler traktörleriyle Roma çevre yolunda konvoy yaptı

İtalyan çiftçiler traktörleriyle Roma çevre yolunda konvoy yaptı

Haberi Görüntüle

Polonyalı çiftçiler, AB'nin Rusya tarafından engellenen Karadeniz limanlarından kaçınmak tedarik yolları oluşturmasının ardından "Ukrayna tahılının yerel tahıl fiyatlarını düşürmesinden" iki yılı aşkın bir süredir endişe duyuyor.

Sendika, 10 Mart'a kadar ülke genelinde geçici ablukaların uygulanacağını söyledi.

Sendika, "Yurttaşlarımızdan, içinde bulunduğumuz durumu anlamalarını ve farkındalıklarını rica ediyoruz. Polonya'daki aile çiftliklerini, çoğunlukla çok kuşaklı çiftlikleri, çöküş ve iflastan korumak olan ortak çıkarımız için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ve kırsal kalkınma bakanı Czeslaw Siekierski, Polonya Radyosuna hükümetin çiftçilerin iddialarını kabul ettiğini ve Ukrayna'dan ithalat konusunda Brüksel ve Kiev ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, çiftçiler tarafından düzenlenen gösterilerin kabul edilebilir protesto biçimleri olduğunu ekledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...