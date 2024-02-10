Çiftçi protestoları sürüyor: Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapattı

Polonya genelinde geçtiğimiz aylarda 260'tan fazla çiftçi protestosu düzenlenlendi. Çiftçiler traktör kullanarak yolları, sınır geçişlerini ve otoyolları abluka altına aldı.
Son eylemde ise Polonyalı çiftçiler Ukrayna-Polonya sınırını kapatarak AB'nin Ukrayna'dan gıda ithalatına ilişkin ticaret politikalarını protesto ediyor.
Protestolar sırasında Ukrayna sınır kapısında saman balyaları ateşe verildi.
Çiftçi sendikası Bireysel Çiftçi Dayanışma Birliği cuma sabahı sosyal medya hesabında, "Sabrımız tükendi." yazdı.
Sendika, Ukrayna ile ticarette gümrük politikasının ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile AB'nin "tarladan sofraya" stratejisinin değiştirilmesini talep ediyor.
Polonyalı çiftçiler, AB'nin Rusya tarafından engellenen Karadeniz limanlarından kaçınmak tedarik yolları oluşturmasının ardından "Ukrayna tahılının yerel tahıl fiyatlarını düşürmesinden" iki yılı aşkın bir süredir endişe duyuyor.
Sendika, 10 Mart'a kadar ülke genelinde geçici ablukaların uygulanacağını söyledi.
Sendika, "Yurttaşlarımızdan, içinde bulunduğumuz durumu anlamalarını ve farkındalıklarını rica ediyoruz. Polonya'daki aile çiftliklerini, çoğunlukla çok kuşaklı çiftlikleri, çöküş ve iflastan korumak olan ortak çıkarımız için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Tarım ve kırsal kalkınma bakanı Czeslaw Siekierski, Polonya Radyosuna hükümetin çiftçilerin iddialarını kabul ettiğini ve Ukrayna'dan ithalat konusunda Brüksel ve Kiev ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, çiftçiler tarafından düzenlenen gösterilerin kabul edilebilir protesto biçimleri olduğunu ekledi.
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