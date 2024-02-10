Çiftçi protestoları sürüyor: Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapattı

Polonyalı çiftçiler, AB'nin Rusya tarafından engellenen Karadeniz limanlarından kaçınmak tedarik yolları oluşturmasının ardından "Ukrayna tahılının yerel tahıl fiyatlarını düşürmesinden" iki yılı aşkın bir süredir endişe duyuyor.



Sendika, 10 Mart'a kadar ülke genelinde geçici ablukaların uygulanacağını söyledi.



Sendika, "Yurttaşlarımızdan, içinde bulunduğumuz durumu anlamalarını ve farkındalıklarını rica ediyoruz. Polonya'daki aile çiftliklerini, çoğunlukla çok kuşaklı çiftlikleri, çöküş ve iflastan korumak olan ortak çıkarımız için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Tarım ve kırsal kalkınma bakanı Czeslaw Siekierski, Polonya Radyosuna hükümetin çiftçilerin iddialarını kabul ettiğini ve Ukrayna'dan ithalat konusunda Brüksel ve Kiev ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, çiftçiler tarafından düzenlenen gösterilerin kabul edilebilir protesto biçimleri olduğunu ekledi.

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