Çin: ABD bizi Rusya’ya yardımla suçlayıp, İsrail’e yardım ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’e yaptığı ziyaretle ilgili BBC’ye 27 Nisan’da değerlendirmelerde bulundu.



Blinken, muhabirin “Çin’den Rusya’ya silah parçaları tedarik etmeyi bırakmasını istiyorsunuz fakat siz İsrail’e silah sağlıyorsunuz. Sizce bu durum ABD’nin güvenilirliğini tüm dünyada sarsmıyor mu?” sorusuna “İsrail’in kendini savunma hakkına destek oluyoruz” cevabını verdi.

ABD'NİN İSRAİL'E YÖNELİK YARDIMI



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'e de verdiği bir röportaj sırasında Çin’i Rusya’ya destek vermekle suçlayıp, İsrail’e silah sağlamanın ABD’nin güvenirliğini sarsıp sarsmadığı soruldu.



Soruya yanıt veren Chunying, “Güzel bir soru. ABD, bizi Rusya’ya yardımla suçluyor. Ama aslında ABD'nin silah ve askeri yardım tedariki Gazze'deki trajediyi uzatmıyor mu? Gazze'de 34 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden ve 77 binden fazla kişinin yaralanmasından kısmen sorumlu değil mi?" açıklamasını yaptı.