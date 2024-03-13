Çin, ABD'deki seçimleri TikTok kullanarak etkileyebilir

Ulusal istihbarat direktörü Avril Haines, Temsilciler Meclisi istihbarat komitesi duruşmasında Çin'in 2024 ABD seçimlerini etkilemek için sosyal medya uygulaması TikTok'u kullanabileceğini söyledi.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) seçimleri etkilemek için TikTok'u kullanıp kullanmayacağı sorusuna Haines, "ÇKP'nin bunu kullanacağını göz ardı edemeyiz" yanıtını verdi.
Milletvekilleri, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişebileceği veya ABD'deki siyasi bölünmeleri körükleyecek içerikleri paylaşarak insanları etkileyebileceği yönündeki endişelerini uzun zamandır dile getiriyordu.
TIKTOK BUGÜN "YASAKLANABİLİR"
Geçen hafta ABD kongresine, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'e 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulamanın satılması için altı ay süre verecek bir yasa tasarısı sunuldu.
Bugün gerçekleşecek oylamada yasanın kabul edilmesi için meclis üyelerinin üçte ikisinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.
ABD'deki kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşmadığını ve paylaşmayacağını söyleyen TikTok, yasa tasarısının "yasaklama" anlamına geldiğini savunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta tasarı meclisten geçerse imzalayacağını söyledi.
TIKTOK ULUSAL TEHDİT OLUŞTURUYOR
ABD İstihbarat Topluluğu'nun pazartesi günü yayınlanan 2024 yıllık tehdit değerlendirmesi, Çin hükümetinin propaganda kolu tarafından yürütülen TikTok hesaplarının, 2022'deki ABD ara seçimi sırasında her iki siyasi partiden adayları hedef aldığını gösteriyor.
Ayrıca meclis duruşmasında konuşan FBI Direktörü Christopher Wray, TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki değerlendirmesini tekrarladı.
Wray, "Amerikalıların kendilerine, Çin hükümetine verilerine erişim hakkı verip vermediklerini sormaları gerekiyor" dedi ve bunun "cihazlarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini" ekledi.
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