Çin, ABD'deki seçimleri TikTok kullanarak etkileyebilir

TIKTOK BUGÜN "YASAKLANABİLİR"



Geçen hafta ABD kongresine, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'e 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulamanın satılması için altı ay süre verecek bir yasa tasarısı sunuldu.



Bugün gerçekleşecek oylamada yasanın kabul edilmesi için meclis üyelerinin üçte ikisinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.



ABD'deki kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşmadığını ve paylaşmayacağını söyleyen TikTok, yasa tasarısının "yasaklama" anlamına geldiğini savunuyor.



ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta tasarı meclisten geçerse imzalayacağını söyledi.



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ABD İstihbarat Topluluğu'nun pazartesi günü yayınlanan 2024 yıllık tehdit değerlendirmesi, Çin hükümetinin propaganda kolu tarafından yürütülen TikTok hesaplarının, 2022'deki ABD ara seçimi sırasında her iki siyasi partiden adayları hedef aldığını gösteriyor.



Ayrıca meclis duruşmasında konuşan FBI Direktörü Christopher Wray, TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki değerlendirmesini tekrarladı.



Wray, "Amerikalıların kendilerine, Çin hükümetine verilerine erişim hakkı verip vermediklerini sormaları gerekiyor" dedi ve bunun "cihazlarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini" ekledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin