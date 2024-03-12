Trump: TikTok'un yasaklanması halk düşmanı Facebook'a yarayacak

TIKTOK ABD'DE YASAKLANABİLİR



ABD kongresi, TikTok'un ana şirketi ByteDance'i uygulamayı 30 Eylül'e kadar satmaya zorlayacak bir yasa tasarısını görüşüyor.



ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'u yasaklayacak tasarının kongreden geçmesi halinde imzalayacağını söylemişti.



Trump verdiği bir röportajda, "TikTok piyasada olmadan Facebook'u büyütmek çok kolay. Ama ben Facebook'u halkın düşmanı olarak görüyorum" diye konuştu.



Eski Başkan uygulamanın güvenilirliği konusunda sorulara cevaben "iyi yönlerinin de kötü yönlerinin de" bulunduğunu söyleyerek, "TikTok'u seven pek çok insan var. Uygulama olmadan delirecek pek çok genç çocuk var" diye ekledi.



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Trump, röportajında ​​TikTok'u ulusal güvenlik tehdidi olarak görenlerle aynı fikirde olduğunu ancak Facebook'un ABD hükümeti için de büyük bir tehdit oluşturduğunu savundu.



Trump, "Facebook'un ülkemiz için özellikle de seçimler söz konusu olduğunda çok kötü olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.



TikTok en son 2020'de, Trump ve Biden'ın Beyaz Saray için yarıştığı dönemde ciddi bir satış veya yasaklama kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştı.



O dönemde Amerikan yetkililer, Çinli teknoloji devi ByteDance'in verilerinin Çin hükümetinin eline geçmesinden korktuklarını belirtmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin