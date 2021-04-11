Çin etkinliği artırmak için aşıları karıştırmayı deneyecek

Açıklama Çin Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi direktörü Gao Fu'dan geldi.

Çinli yetkili ülkede üretilen aşıların çok yüksek koruma sağlamadığını bu nedenle "farklı teknik özelliklere sahip aşıların karıştırılması" seçeneğinin değerlendirildiğini söyledi.

Etkinliğin artırılması için doz sayısı ve dozlar arasındaki sürenin farklılaştırılması da gündemde.

Çin'de ülke içi okullanım için 4 farklı corona virüs aşısı onay almıştı.

SinoVac aşısının Brezilya'daki testlerinde etkinliği yüzde 50 olarak ölçülmüş Türkiye'deki klinik testlerde ise etkinliği yüzde 83,5 olarak ölçülmüştü.

Bu aşıların mutasyon ve varyantlara karşı ne ölçüde koruma sağladığı konusndaki çalışmalarsa devam ediyor.

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