Çin'de devam eden ilginç gelenek: "Hayalet Evlilik"

Hayalet evlilik, Özellike Çin'de uygulanan Asya kültürüne ait bir gelenektir. Bu uygulama, ölü bir kişinin, genellikle bekar olarak ölmüş olan bir kişiyle evlendirilmesini ifade eder.

Çin'in bazı bölgelerinde hala devam eden "Hayalet Evlilik" ölüm sonrası yaşamın önemli bir yönü olarak kabul edilir.



Hayalet evliliklerinin kökenleri, toplumun yaşadığı kültürel ve dini inançlara dayanır.



Örneğin, bazı kültürlerde, ölülerin hayaletlerinin huzursuz olabileceği veya aileye uğursuzluk getirebileceği düşünülür. Bu nedenle, bekar olarak ölen birinin hayaletini evlendirmek, hem onun ruhunun huzura kavuşmasını sağlar hem de ailenin başına gelecek olası kötü etkileri önlemek için bir çözüm olarak görülür.

