Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı!

İskoçya'da geçtiğimiz hafta sonu Glasgow'da düzenlenen Willy Wonka temalı bir etkinlikte çikolata ikramlarını tatmayı ve "optik mucizeleri" gözlemlemeyi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştı. Bunun yerine ziyaretçiler, birkaç plastik dekorasyonla süslenmiş yarı boş depoda kısa bir yürüyüşün yaptılar.