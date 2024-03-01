Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı!

İskoçya'da, Charlie'nin Çikolata Fabrikası hayranlarını "sihirli bir krallığa" götürmeyi vaat eden Willy Wonka'nın "sürükleyici deneyimi" çocuklar için hayal kırıklığı oldu. Beklentilerini alamayan çocuklar göz yaşlarına boğuldu.

Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı! - 1

İskoçya'da geçtiğimiz hafta sonu Glasgow'da düzenlenen Willy Wonka temalı bir etkinlikte çikolata ikramlarını tatmayı ve "optik mucizeleri" gözlemlemeyi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştı. Bunun yerine ziyaretçiler, birkaç plastik dekorasyonla süslenmiş yarı boş depoda kısa bir yürüyüşün yaptılar.

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Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı! - 2

Willy's Chocolate Experience (Willy'nin Çikolata Deneyimi) adı altında 24 ve 25 Şubat tarihlerinde düzenlenen etkinliğin web sitesinde çikolata çeşmeleri, Oompa Loompa performansları ve Roald Dahl'ın "Charlie and the Chocolate Factory" (Charlie ve Çikolata Fabrikası) kitabından sahnelerden esinlenen interaktif deneyimlerin yer alacağı vaat ediliyordu.

Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı! - 3

Yapay zeka ile yaptıkları görselleri internet sitesine yükelyen dolandırıcılar deneyim için kişi başı 35 sterline bilet sattılar. 

Karşılaştıkları görüntüler karşısında hayal kırıklığına uğrayan ziyaretçiler polisi aradılar ve bu etkinliği bir "uyuşturucu laboratuvarına" benzettiler.

Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı! - 4

Polis ilk günün yarısında müdahale ederek  etkinliği durdurdu.

Sosyal medyada gündem olan "deneyim" yapay zekanın oluşturduğu tehlikeleri tekrar gündeme getirdi.

Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı! - 5

Web sitesindeki "geri ödeme yok" politikasına rağmen etkinlik sahibi tüm müşterilerine paralarını geri verme sözü verdi. 

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