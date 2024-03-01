Yapay zeka ile dolandırıcılık: "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" bu kez çocukları ağlattı!
İskoçya'da, Charlie'nin Çikolata Fabrikası hayranlarını "sihirli bir krallığa" götürmeyi vaat eden Willy Wonka'nın "sürükleyici deneyimi" çocuklar için hayal kırıklığı oldu. Beklentilerini alamayan çocuklar göz yaşlarına boğuldu.
İskoçya'da geçtiğimiz hafta sonu Glasgow'da düzenlenen Willy Wonka temalı bir etkinlikte çikolata ikramlarını tatmayı ve "optik mucizeleri" gözlemlemeyi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştı. Bunun yerine ziyaretçiler, birkaç plastik dekorasyonla süslenmiş yarı boş depoda kısa bir yürüyüşün yaptılar.