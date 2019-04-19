Şandong ve Ciangsu eyaletlerinde görülen davalarda mahkemeler, geçen yıl devlete hizmetlerinin karşılığını yeterince alamadıkları gerekçesiyle gösteriler düzenleyen farklı yaşlardaki 47 emekli askeri, kendi çıkarları için toplum düzenini bozmaktan 6 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına mahkum etti.



Çin Komünist Partisi, ülkede tüm sokak gösterileri için çok sıkı kurallar uyguluyor.



Emekli askerler, maaşlarının çok düşük olduğunu ve devletten çok az destek gördüklerini savunuyor.