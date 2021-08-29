Çin’den ABD’nin Covid-19 raporuna tepki: Tamamen siyasi ve hayal ürünü

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, ABD istihbarat topluluğunun hazırladığı yeni tip corona virüsün (Covid-19) kökeniyle ilgili raporu değerlendirdi. Ma yaptığı açıklamada, “Bu sözde rapor, tamamen siyasi bir rapordur ve hayal ürünüdür. Raporun bilimsel dayanağı da güvenilirliği de yoktur. ABD’nin Çin’e attığı iftiralar karşısında ABD nezdinde resmi girişimde bulunduk” dedi.



Covid-19 salgınının kökeninin araştırılmasının karmaşık bir bilimsel mesele olduğuna işaret eden Ma Zhaoxu, bu çalışmaların, dünyanın her köşesinden bilim insanlarının işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti. ABD’yi bilimi ve olguları inkâr etmekle suçlayan Çinli Bakan Yardımcısı Ma, “Gerçek bir kanıt dahi bulamıyor, aynı yalanları tekrar tekrar gündeme taşıyarak Çin’i karalamaya ve yaftalamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ AMA SİYASİLEŞTİRİLMESİNE KARŞIYIZ”

ABD istihbaratının Çin’e şeffaflık konusunda yönelttiği eleştirilere de tepki gösteren Ma Zhaoxu, “Bu yılın başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları ile Çinli uzmanlardan oluşan uzman grubu 28 gün boyunca Çin’de araştırmalar yürüttü, profesyonel ve bilimsel sonuçlar içeren bir rapor yayımladı. Virüsün kökeniyle ilgili bilimsel çalışmaları daima destekliyoruz ancak konunun siyasileştirilmesine de kesinlikle karşı çıkıyoruz” dedi.



ABD’yi salgınla mücadele konusunda şeffaf olmamakla, sorumsuzlukla ve işbirliğini reddetmekle suçlayan Ma, ABD’deki Fort Detrick laboratuvarının araştırılması gerektiğini savundu.



“ÇİN SORUŞTURMAYA ENGEL OLUYOR”



ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı üzerine ABD’li istihbarat birimlerinin hazırladığı yeni tip korona virüsün kökeniyle ilgili rapor dün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Covid-19’un kökenine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen raporda, “Covid-19 virüsünün kökeni hakkında kesin bir değerlendirmeye ulaşmak için Çin’in işbirliğine ihtiyaç duyuluyor” denilmişti.



Virüsün bir biyolojik silah olarak geliştirildiği sonucuna varılmadığı kaydedilen raporda, Covid-19’un kökeniyle ilgili nihai bir sonuca varılması için Çin’den klinik örnekler ve en erken vakalara dair epidemiyolojik verilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Raporda ayrıca, “Ancak Pekin, küresel soruşturmaya engel olmayı, bilgi paylaşmayı reddetmeyi ve ABD dahil diğer ülkeleri suçlamayı sürdürüyor” ifadeleri yer almıştı.