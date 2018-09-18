Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeili ürünlere yüzde 5 ila yüzde 10 oranında ek vergi getirdi.



Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarındaki 5 bin 207 ürüne yüzde 5 ila yüzde 10 oranında vergi getirildiği belirtildi.



Açıklamada, ilave vergilerin 24 Eylül'de yürürlüğe gireceği bildirildi.



Yeni ticari uygulamanın, ABD'nin Çin'e karşı 200 milyar dolar tutarındaki ürünlere yüzde 10 ek verginin yürürlüğe gireceği tarihle aynı gün olması dikkati çekti.



Konuya ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin mevcut tek taraflı ve ticari korumacılık yöntemleri Çin tarafından kabul edilemez.", Ticaret Bakanlığı da "Kendi yasal hak ve çıkarlarımız ile uluslararası serbest ticaret düzenini korumak için bu duruma eş zamanlı karşılık vermek durumunda kalacağız." açıklamalarını yapmıştı.



ABD'den gün içinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yaklaşık 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına 24 Eylül'den itibaren yıl sonuna kadar yüzde 10 oranında vergi uygulanacağı, 1 Ocak 2019'dan itibaren de bu oranın yüzde 25'e yükseltileceği bildirilmişti.



ABD VE ÇİN ARASINDAKİ "TİCARET SAVAŞININ" GELİŞİMİ



ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.



Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.



ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.



Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.



ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.



ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.