Çin'den Japonya'ya tartışmalı tapınak protestosu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in Japon hükümetinin tapınak konusundaki olumsuz tavrı reddettiğini bildirdi.



Yasukuni Tapınağı'nın Japonya'nın saldırganlık savaşının sorumlusu, militarizmin sembolü olduğunu dile getiren Sözcü Vang, Çin Dışişleri Bakanlığının ve Tokyo Büyükelçiliğinin Japon hükümetini resmi kanallardan protesto ettiğini belirtti.



Vang, tapınakta savaş dönemi suçlarında büyük sorumluluğu olan A-Sınıfı savaş suçlusu 14 kişinin mezarlarının olduğunu hatırlatarak, Japonya'nın saldırgan geçmişiyle yüzleşmesi, militarizm ile bağlarını koparıp yeni bir sayfa açması ve Asya'daki komşuları ile uluslararası toplumun güvenini somut eylemlere kazanması gerektiğini vurguladı.



Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Japon parlamentosu Diet'in iki kanadının başkanları, "yıllık bahar ritüelinin başlangıcı" dolayısıyla 21 Nisan'da Yasukuni Tapınağı'na adak göndermiş, bazı kabine üyeleri ise saygı ziyaretinde bulunmuştu.