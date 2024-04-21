Japonya Başbakanı'ndan tartışmalı tapınağa bağış | Güney Kore'den "hayal kırıklığı" açıklaması

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun makamı adına Kudankita bölgesindeki Şinto inancı tapınağına bağış yapıldı. Tapınağa, ilkbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.



Resmi Kyodo ajansına göre, Başbakanlığa yakın kaynaklar, üç gün sürecek festival kapsamında Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığını aktardı.



Öte yandan Japonya Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Şindo Yoşitaka, tapınağı ziyaret etti.



Bakan Şindo, ziyaretine yönelik açıklamasında, "Vatanı için canını ve yüreğini ortaya koyanların ruhlarına saygılarımı sundum." ifadesini kullandı.



GÜNEY KORE'DEN HAYAL KIRIKLIĞI AÇIKLAMASI

Güney Kore, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun İkinci Dünya Savaşı'nda mazisi nedeniyle tartışmalı görülen Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunmasından dolayı "derin hayal kırıklığı ve üzüntü duyduğunu" bildirdi.



Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-Suk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Hükümet, Japon liderlerin tekrar Yasukuni Tapınağı'na bağış yapmasından ve saygılarını sunmasından derin hayal kırıklığı ve üzüntü duymaktadır." ifadesi yer aldı.



Japonya'ya tarihle yüzleşme ve geçmişe yönelik pişmanlıklarını gösterme çağrısı yapılan açıklamada, bunun geleceğe yönelik ikili ilişkilerin geliştirilmesi için "önemli bir temel" olduğu vurgulandı.



SAVAŞ MAZİSİ



İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor.



Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle Yasukuni, tartışmalı statüsünü koruyor.



Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.