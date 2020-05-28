Çin'den tartışmalı Hong Kong yasasına onay

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Çin Parlamentosu'nda bire karşı 2 bin 878 oyla kabul edildi. Altı temsilci çekimser oy kullandı. Karar, "Çin Ulusal Halk Kongresi" adıyla anılan parlamentoda dakikalarca alkışlandı.



ÇİN İSTİHBARATINA ŞUBE AÇMA HAKKI



Pekin, Hong Kong için "Ulusal Güvenlik Yasası" hazırlanacağını geçen hafta ilan etmişti. Amacın, ayrılık, tahribat, terör ve dış müdahaleyle mücadele olduğu açıklandı. Ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Yasanın, Çin istihbarat servislerinin Hong Kong'ta şube açmasına imkan tanıyabileceği belirtiliyor.



Yasa, Pekin ile Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Hong Kong aylardır ilk kez geniş çaplı protesto gösterisine sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde 360 kişi gözaltına alındı.



Protestocular, yasayla Hong Kong'un geniş özerkliğinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyor.



Eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, 1997'de Çin ile İngiltere arasında yapılan "tek ülke, iki sistem" anlaşmasıyla Pekin'e bağlanmıştı. Yasa, Çin'in Hong Kong üzerindeki hakimiyetini artırmak için attığı adımlardan biri olarak görülüyor.



Hong Kong geçen yıl şüphelilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı nedeniyle şiddetli protesto gösterilerine sahne olmuştu. Çatışmalar, yasa tasarısının geri çekilmesiyle görece yatıştı.



Ancak protestocularla Pekin arasındaki gerilim sürüyor. Hong Kong Parlamentosu da Çin Ulusal Marşı'na saygısızlığı suç sayan yasa tasarısını tartıştı. Parlamentoda gergin anlar yaşandı.

