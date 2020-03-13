Çinli otomotiv devi bir ayda dünyanın en büyük maske üreticisi oldu

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Çin’de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi.

Ancak koruyucu maske sektörü salgın sonrası adeta patlama yaşadı. Daha önce maske üretmemiş birçok şirket artan talebi karşılamak için maske üretmeye başladı.



ABD’li milyarder Warren Buffett’ın desteklediği Çinli elektrikli otomobil üreticisi de bu şirketlerin başında geliyor.

BİR AY ÖNCE ÜRETMİYORLARDI



Şubat 2020’de fabrikalarında maske üretmeye başlayan BYD sadece bir ay içerisinde dünyanın en büyük maske üreticisi haline geldi.



Şirketten yapılan açıklamada üretim bantlarında günde beş milyon maske yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Schenzen merkezli şirket ayrıca günde 300 bin şişe antiseptik temizleyici ürettikleri bilgisini paylaştı.

ÜRETİM NEREDEYSE ÜÇ KATINA ÇIKTI



Salgından önce dünyanın üretim atölyesi Çin’de üretilen günlük maske sayısı ise toplamda 15 milyon adetten oluşuyordu.



22 Şubat tarihinde yapılan açıklamada ülkedeki günlük üretim kapasitesinin 54.8 milyon adete yükseldiği belirtildi.



Guangxi merkezli SGMW de salgından sonra başladıkları maske üretiminde günlük 2 milyon adet kapasiteye ulaştıklarını duyurdu.



Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgın şu anda 138 bölge ve ülkeye sıçramış durumda. Sadece Çin’de 3 binden fazla insan öldü. Dünya genelindeki toplam ölü sayısı ise bugün itibariyle 5 bini aştı.