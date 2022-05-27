Çip üreticisi Broadcom’dan 61 milyar dolarlık yazılım hamlesi

ABD merkezli çip üreticisi Broadcom yaptığı açıklamada, bulut bilişim şirketi VMware’i 61 milyar dolarlık nakit ve hisse senedi ile satın almak üzere anlaştığını duyurdu.

Şirket, satın almanın çip üretim işini kurumsal yazılımlara dönüştürmek için en büyük ve en cesur teklifi olduğunu söyledi.

MİCROSOFT'TAN SONRA İKİNCİ EN BÜYÜK ANLAŞMA

Satın alma, bu yıl şimdiye kadar dünya çapında açıklanan en büyük ikinci satın alma oldu.



Microsoft Corp'un video oyunu yapımcısı Activision Blizzard'ı satın almak için yaptığı 68,7 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.



Anlaşma gereği her VMware hissesi için nakit olarak 142,50 dolar ödeme gerçekleştirecek olan Broadcom, şirketin 8 milyar dolarlık net borcunu da üstleneceği aktarıldı.

Satın alma üzerine yapılan anlaşmanın açıklanmasının ardından Broadcom hisseleri yüzde 3,5 değer kazanırken, VMware hisseleri yüzde 3,1 yükseldi.

Anlaşma sonrasında, Broadcom'un yazılımla ilgili gelirini yaklaşık üç katına çıkararak toplam satışlarının yüzde 45’ine tekabül edecek.