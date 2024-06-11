CNN: İsrail askerleri rehine kurtarma operasyonunda deterjan kamyonları ve Hamas sembolleri kullandı

İsrail ordusunun Nuseyrat mülteci kampında tutulan dört rehineyi kurtarmak için düzenlediği ve 270'ten fazla Filistinlinin ölümüne yol açan operasyonunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'de yer alan habere göre planlaması haftalar süren ve gündüz vakti gerçekleştirilen operasyon, sivillerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede iki farklı binada rehineleri tutan militanları hazırlıksız yakaladı.
CNN tarafından analiz edilen videolarla uyuşan görgü tanıklarına göre, operasyon İsrail güçleri tarafından aralarında beyaz bir Mercedes minibüsün de bulunduğu askeri olmayan araçlar kullanılarak gerçekleştirildi.
Görgü tanıkları ayrıca Hamas savaşçıları ya da siviller gibi giyinmiş, kılık değiştirmiş İsrail askerleri gördüklerini söyledi.
Bölge sakinlerinden Khalil Al Tirawi CNN'e yaptığı açıklamada “Direniş savaşçıları gibi askeri üniformalar giymişlerdi, kask taşıyorlardı ve (Hamas) direnişinin işaretlerini takıyorlardı, insanlara direniş savaşçıları oldukları izlenimini veriyorlardı ama gerçekte İsrail özel kuvvetler birimiydiler” dedi.
İsrail ordusu, sivil araç kullandığını reddetti ancak kurtarma operasyonunu yürüten subayların militan kılığına mı girdiği yoksa Filistinli siviller gibi mi giyindiğini söylemekten kaçındı.
İsrail ordusu daha önce de operasyonlarında sivil kıyafetleri bir taktik olarak kullanmıştı.
"DİĞER DAİREDE ÇATIŞMA ÇIKTI"
İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) İsrail polisinin terörle mücadele özel kuvvetler biriminden iki ekibin, Hamas'ın bir binada kurtarma operasyonu yapıldığını fark etmesi halinde diğer binadaki rehineleri öldürebileceği endişesiyle rehineleri almak üzere kamptaki iki apartmana eş zamanlı olarak gönderildiğini söyledi.
IDF'ye göre Argamani, İsrail güçleri tarafından çıkarılırken, 200 metre ötede üç erkek rehinenin tutulduğu diğer dairede silahlı çatışma çıktı. IDF, Yamam'daki (Ulusal Polis Terörle Mücadele Birimi) terörle mücadele özel kuvvetler tim komutanı Arnon Zamora'nın bu çatışmada ölümcül şekilde yaralandığını söyledi.
Her ikisi de kurtarma operasyonunun bir kısmının gerçekleştiği yerin karşısında, Nuseyrat mülteci kampının merkezinde yaşayan Al Tirawi ve başka bir adam, İsrail askerlerinin kılık değiştirmiş sivil arabalarla geldiklerini gördüklerini bildirdi.
"UZUN SÜRE BAKSAYDIM ÖLDÜRÜLEBİLİRDİM"
Savaş sırasında Cibaliye'den Nuseyrat kampına göç ettirilen Abdullah Jouda, CNN'e yaptığı açıklamada, saat 11:30 civarında sokakta sesler duyduğunu ve neler olduğuna bakmaya gittiğini söyledi.
Kapıyı açtığında, İsrail güçleri olduğunu düşündüğü, siyahlar giymiş ve Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın amblemini taşıyan bir Mercedes minibüsten inen adamlar gördüğünü dile getirdi.
Jouda, şöyle devam etti: “Özel kuvvetleri gördüm, araçtan çıkar çıkmaz balkonda merdivenleri vardı ve onlara tırmanıyorlardı. Onları sadece yaklaşık iki saniye gördüm çünkü onlara daha uzun süre baksaydım öldürülebilirdim. Ağır silah sesleri vardı. Neredeyse her şeye ateş ediliyordu. Savaş uçakları ateş ediyordu, insansız hava araçları ateş ediyordu, ses bombaları atılıyordu. Dehşet vericiydi, kıyamet kopacakmış gibi hissettik."
DETERJAN KAMYONLARI KULLANDILAR
El Cezire'nin CNN tarafından doğrulanan bir başka videosunda, Gazze'ye yardım götürmek için yaygın olarak kullanılan bir araca benzeyen, üzerinde bulaşık deterjanı markası bulunan bir kamyon, mülteci kampından yaklaşık bir mil uzakta bir tank ve İsrail zırhlı araçlarının eşlik ettiği bir yolda ilerlerken görülüyor.
Araçlar kamptan uzaklaşarak çıkarmanın yapıldığı Akdeniz kıyısındaki ABD ordusuna ait yüzer iskeleye yakın bir bölgeye doğru yöneldi. CNN videonun çekildiği zamanı teyit edemediği için baskından önce mi yoksa sonra mı çekildiğini belirleyemedi.
İsrail ordusu operasyonda ABD yapımı iskelenin kullanıldığını reddetti.
Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin operasyonda bir yardım kamyonu kullanmadığını söyledi. Yetkili, ABD iskelesinin kullanımı konusunda ise şunları söyledi: “İskelenin yakınına indiler ama üzerine inmediler.”
IDF rehineleri tahliye etmek için iki helikopter kullanıldığını ve bunlardan birinin görüntülerini daha sonra paylaştıklarını söyledi. İlk helikopter Argamani'yi tahliye ederken ikinci helikopter üç erkek rehineyi ve daha sonra hastanede hayatını kaybeden yaralı Zamora'yı taşıdı.
"ÜÇ ELMAS İNİŞE GEÇTİ"
IDF Pazar günü askeri yetkililerin üç erkek rehinenin de başarıyla kurtarıldığını ilk duydukları anı gösteren bir video yayınladı. Videoda IDF'nin Güney Komutanlığı'na komuta eden Tümgeneral Yaron Finkelman'ın “Üç elmas az önce ülkeye doğru inişe geçti” dediği duyuluyor.
IDF, rehinelerin yeriyle ilgili istihbaratı ABD de dahil olmak üzere farklı yollardan aldığını söyledi. CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'deki bir Amerikan hücresinin İsrailli dört rehineyi kurtarma çabalarına destek verdiğini ve operasyonda İsrail güçleriyle birlikte çalıştığını söyledi ve 7 Ekim'den bu yana İsrail'e rehinelerle ilgili bilgi toplama konusunda destek veren bir ekipten söz etti.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN'den Dana Bash'a “State of the Union” programında yaptığı açıklamada “Bu operasyonda ABD güçleri ya da ABD botları yer almadı” dedi.
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