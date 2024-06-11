CNN: İsrail askerleri rehine kurtarma operasyonunda deterjan kamyonları ve Hamas sembolleri kullandı

İsrail ordusunun Nuseyrat mülteci kampında tutulan dört rehineyi kurtarmak için düzenlediği ve 270'ten fazla Filistinlinin ölümüne yol açan operasyonunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.



ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'de yer alan habere göre planlaması haftalar süren ve gündüz vakti gerçekleştirilen operasyon, sivillerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede iki farklı binada rehineleri tutan militanları hazırlıksız yakaladı.

CNN tarafından analiz edilen videolarla uyuşan görgü tanıklarına göre, operasyon İsrail güçleri tarafından aralarında beyaz bir Mercedes minibüsün de bulunduğu askeri olmayan araçlar kullanılarak gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları ayrıca Hamas savaşçıları ya da siviller gibi giyinmiş, kılık değiştirmiş İsrail askerleri gördüklerini söyledi.

Bölge sakinlerinden Khalil Al Tirawi CNN'e yaptığı açıklamada “Direniş savaşçıları gibi askeri üniformalar giymişlerdi, kask taşıyorlardı ve (Hamas) direnişinin işaretlerini takıyorlardı, insanlara direniş savaşçıları oldukları izlenimini veriyorlardı ama gerçekte İsrail özel kuvvetler birimiydiler” dedi.



İsrail ordusu, sivil araç kullandığını reddetti ancak kurtarma operasyonunu yürüten subayların militan kılığına mı girdiği yoksa Filistinli siviller gibi mi giyindiğini söylemekten kaçındı.

İsrail ordusu daha önce de operasyonlarında sivil kıyafetleri bir taktik olarak kullanmıştı.