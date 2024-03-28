Çocuk yapana 75 bin dolar, sınır da yok

Güney Koreli bir şirket, ülkenin son derece düşük doğum oranının düzeltilmesine yardımcı olmak için milyonlarca dolar ödemeye hazır.



Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, düzenlediği basın toplantısında çalışanlarına "her bebek sahibi olduklarında" 100 milyon Kore wonu yani 75 bin dolar ödemeyi planladıklarını duyurdu.

Şirket ayrıca 2021'den bu yana toplamda 70 bebek sahibi olan çalışanlara toplamda 7 milyar Kore wonu yani 5,25 milyon dolar nakit ödeme yapacağını da sözlerine ekledi.

3 BEBEĞİ OLAN ÇALIŞANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK



Hükümetin inşaat için arazi sağlaması durumunda, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu yani 225 bin dolar nakit veya kiralık konut alma arasında seçim yapma seçeneği verilecek.



Güney Kore resmi verilere göre şu anda dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip. Uzmanların tahminlerine göre bu oranın 2025 yılına kadar daha da düşmesi bekleniyor.



Şirket konuyla ilgili açıklamasında, "Umarım doğumları teşvik etmeye ve ülkenin geleceğiyle ilgili endişelere katkıda bulunan bir şirket olarak tanınırız" diye konuştu.