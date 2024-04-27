Rus mahkemesinden Forbes muhabirine ev hapsi cezası

Rusya'nın devlete ait RIA haber ajansının bildirdiğine göre, bir Rus mahkemesi Forbes dergisinin Rusça baskısı için çalışan gazeteci Sergey Mingazov'un ev hapsine alınmasına karar verdi.



Forbes dergisinin açıklamasına göre Mingazov, Rus ordusu hakkında yalan haber yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.



Mingazov’un gözaltı kararı savaşın ilk haftalarında Ukraynalı sivillerin öldüğü Bucha’da Rusya’nın savaş suçu işlediğine dair yayınları yeniden paylaştığı gerekçesiyle alınmıştı.



Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başlamasının ardından kabul edilen yasalar, Rus ordusu hakkında yalan haber yapmaktan hüküm giyen kişilere uzun süreli hapis cezası verilmesini öngörüyor.