Corona virüs testi İsrail'i karıştırdı

Mossad İsrail'e 2 ülkeden 100 bin corona virüs test kiti getirdi. Sağlık Bakanlığı, kitlerin talep edilenler olmadığını söyledi, Mossad'dan ise "Talep edilen neyse onu getirdik" açıklaması geldi.

Anadolu Ajansı 19.03.2020 - 14:06

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İsrail istihbarat servisi Mossad'ın ülkeye 100 bin yeni tip corona virüs (Covid-19) test kiti getirdiği, ancak bu kitlerin İsrail Sağlık Bakanlığının talep ettiğinden farklı olduğu ortaya çıktı. 

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mossad, Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda isimleri açıklanmayan 2 ülkeden 100 bin Covid-19 test kiti getirdi.

Sağlık Bakanlığı Müdür Yardımcısı Itamar Grotto ise Mossad'ın getirdiği kitlerin Bakanlığın ihtiyaç duyduğu türden olmadığını açıkladı.

Öte yandan Mossad, yerel basına gönderdiği açıklamada, kendilerinden talep edilen neyse onu getirdiklerini savundu.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 529'a ulaşırken, Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 test sayısını 3 bine çıkarmayı hedefliyordu.

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