Corona virüsle mücadelede Çin, İtalya’ya yardım ediyor

Çin yeni tip corona virüsle mücadelede kaynaklarını, Avrupa ülkelerini desteklemek için kullanmaya başladı.



İkinci Çin sağlık ekibi, ekipman teslim etmek ve corona virüsle mücadeleye yardımcı olmak için Milano’ya geldi.



20 ton ekipmana sahip 37 doktor ve sağlık görevlisi grubu, İtalya’nın en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya’daki hastanelere yardıma gidecek.



Sağlık görevlileri Covid-19’u önleme konusundaki deneyimlerini paylaşacaklar ve yerel uzmanlara yardım önereceklerini söylediler.



Çin’in yardım çabaları Avrupa tarafından hoş karşılansa da yeterli gözükmüyor. Sadece Milano’daki geçici bir hastanede 400 yoğun bakım yatağına, 500 doktora ve yaklaşık 1.400 hemşireye ihtiyaç var.



Çin’in Sichuan Eyalatinden gelen ilk sağlık ekibi 13 Mart’ta İtalya’ya gelmişti.

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