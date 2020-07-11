Covid-19 Latin Amerika'da can almaya devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 1214 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 398'e, vaka sayısı da 45 bin 48 artarak 1 milyon 800 bin 827'ye yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 359 bin 110 vaka ve 17 bin 442 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 78 bin 763 olarak kayda geçti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.



Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.



Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.



Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.



MEKSİKA'DA CAN KAYBI 34 BİN 191'E YÜKSELDİ



Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 665 artarak 33 bin 191'e ulaştı.



Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 891 artışla 289 bin 174'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 177 bin 97 kişi iyileşti.



Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.



Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.



HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 22 BİN 123'E ULAŞTI



Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 519 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 123'e yükseldi.



Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 114 artarak 820 bin 916'ye çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 515 bin 386 kişi iyileşti.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

