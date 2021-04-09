Covid-19 yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 300 "squat" cezası verilen genç adam hayatını kaybetti

Filipinler'de bir adam, Covid-19 sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettiği için 300 squat yapmak zorunda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.



CNN’de yer alan habere göre, 1 Nisan'da, 28 yaşındaki Darren Manaog Peñaredondo, artan Covid-19 vakaları nedeniyle kilit altında olan Cavite eyaletinde bir şehir olan General Trias'taki evinden ayrıldı. Ancak, polis tarafından durduruldu ve 100 kez "squat” (çömelme egzersizi) yapması söylendi. Polis ona egzersizleri tekrar ettirdi, yaklaşık 300 tekrar yaptı.



Ailesi, Peñaredondo’nun cumartesi günü komaya girdiğini ve birkaç saat sonra öldüğünü söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bununla birlikte, Filipinler, Asya'daki herhangi bir ülkede bildirilen en yüksek Covid-19 vaka oranlarından birine sahip. Ülkede şimdiye kadar yaklaşık 830 bin vaka ve 14 bin ölüm bildirildi. Geçen ay, ülkedeki vakalar keskin bir şekilde artarak yetkililerin Cavite vilayetindekiler de dahil olmak üzere 25 milyondan fazla insanı karantinaya aldı.



Diğer taraftan, genç adamın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı ve General Trias şehri belediye başkanı soruşturma başlattı.



Bakanlığın müsteşarı Jonathan Malaya CNN’e yaptığı açıklamada, "Yasayı ihlal ettiği kanıtlanan tüm polis memurları yargılanacak ve uygun idari ve adli cezalar verilecektir" dedi.

KÖPEK KAFESİNE TIKMA VE GÜNEŞ ALTINDA OTURMA CEZASI



Öte yandan, Peñaredondo'nun ölümü, acımasız polis yöntemlerinin neden olduğu bir dizi olayı takip ediyor Kar amacı gütmeyen İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yetkililerin geçen ay karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle beş genci bir köpek kafesine kilitlediklerine dikkat çekti. Ayrıca, polisleriN sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için insanları öğle güneşinde oturmaya zorladıkları bildirildi.

YASALARA UYGUN DEĞİL



Avukat ve Free Legal Assistance Group'un (FLAG) kurucusu Jose Manuel Diokno, insanları kafeslere kapatmanın veya insanları 300 kez çömeltirmenin yasal olmadığını ifade ederek, "Yasa uygulayıcıları tarafından herhangi bir ihlal için verilebilecek tek ceza yerel yasalarda ve ulusal yasalarda bulunanlardır ve insanların köpek kafeslerine konulmasına veya uzun süre egzersiz yapmalarına izin veren herhangi bir yasamız yok” ifadelerini kullandı.

DUTERDE'DEN ASKERLERE VE POLİSLERE "VUR" EMRİ



Filipinler, koronavirüsü kontrol altına almak için sert bir yaklaşım benimsedi. Başkan Rodrigo Duterte, geçen yılın Nisan ayında, polisin virüs kısıtlamalarını ihlal eden herkesi vurarak öldürme hakkı olduğunu söyledi. Duterte yaptığı konuşmada, "Tereddüt etmeyeceğim. Polise, orduya ve barangaylara emir verdim: Eğer onlar itaatsiz olurlar ve size karşı koyarsa onları vurun" demişti.

SQUAT NEDİR?



Squat, hareketi gerçekleştiren kişinin ayakta durma pozisyonundayken kalçalarını alçaltması, sonrasında ise tekrar başlangıç pozisyonuna dönmesini içeren bir egzersiz. Squat vücut ağırlığıyla yapılabilir, ek ağırlıklar da kullanılabilir. Bu ağırlıklar tipik olarak barbell ile kaldırılır, ancak dambıl veya kettlebell/girya da kullanılabilir. Egzersizin çömelme kısmında, kalça ve diz eklemleri fleksiyona, ayak bileği eklemleri ise dorsifleksiyon uğrar, başlangıca dönülürken ise kalça ve diz eklemleri ekstense olur, ayak bileği eklemi de plantarfleksiyona uğrar.



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