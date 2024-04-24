Covid'i 613 gün boyunca atlatamadı, virüs 50 kez mutasyon geçirdi

Geçtiğimiz günlerde bilim insanları, bilinen en uzun süreli Covid-19 enfeksiyonu olduğuna inanılan bir vaka bildirdi.
Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından bildirilen vaka, yakın zamanda ölen 72 yaşında, bağışıklığı zayıf bir adamın 613 gün boyunca Covid-19 hastası olduğunu anlatıyor.
Adam o kadar uzun süre hasta kaldı ki, virüs evrimleşerek yeni bir bağışıklıktan kaçan başka bir virüse dönüştü.
Aktarılana göre yaşlı adam birden fazla Covid-19 aşısı oldu ancak bağışıklık sistemi, yaşlı insanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde sıklıkla görülen virüse karşı yeterince koruyucu bir yanıt veremedi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF KİŞİLER DAHA UZUN ATLATIYOR
Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin, üç kez aşı olsa bile, Covid-19'a yakalanma riski çok daha yüksek ve hastaneye yatma olasılıkları 13 kat daha fazla.
Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nin açıklamasında, "Açıklanan bu vakada SARS-CoV-2 enfeksiyonunun süresi aşırıdır, ancak bağışıklık sistemi zayıf hastalarda uzun süreli enfeksiyonlar genel topluma kıyasla çok daha yaygındır" ifadelerine yer verildi.
Ekip vakayı bu ayın sonlarında 2024 Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Küresel Kongresi'nde sunacak.
VİRÜS 50 FARKLI MUTASYON GEÇİRDİ
Rutin genomik araştırma, adamın ilk olarak Şubat 2022'de "Omicron BA.1.17" varyantıyla enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Ancak tedaviden birkaç hafta sonra virüs, nötralize edici bir antikor tedavisine dirençli olacak şekilde mutasyona uğradı.
Şubat 2022 ile Eylül 2023 arasında toplanan 27 burun ve boğaz örneğinin genomik dizilimi, o dönemde dolaşımda olan varyantlarıyla karşılaştırıldığında adamın virüsünün fazladan 50 mutasyon biriktirdiğini gösterdi.
Araştırmacılar, adamın yüksek derecede mutasyona uğramış varyantının toplumun kalanına aktarıldığının belgelenmediğini açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Hollanda
- Sağlık