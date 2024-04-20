Uzmanlar uyardı: "Bir sonraki pandemi grip virüsünden kaynaklanacak"

GRİPTEN SONRA EN YÜKSEK OLASILIK: "HASTALIK X"



Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 21'ine göre, gripten sonra pandeminin bir sonraki en olası nedeni, bilim tarafından hala bilinmeyen ve "Hastalık X" olarak adlandırılan bir virüs olabilir.



Bu bilim insanları bir sonraki salgının, tıpkı Covid-19'un nedeni olan Sars-CoV-2 virüsü gibi bir anda ortaya çıkacak, henüz tanımlanamayan bir mikroorganizmadan kaynaklanacağına inanıyor.



Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si tarafından ciddi küresel tehdit olarak değerlendirildi.

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