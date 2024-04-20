Uzmanlar uyardı: "Bir sonraki pandemi grip virüsünden kaynaklanacak"

Bilim insanlarına göre "grip virüsü", yakın gelecekte yeni bir salgını tetikleme olasılığı en yüksek patojen. Bilim insanlarının yüzde 57'si grip virüsünün bir sonraki pandemiyi tetikleyeceğini düşünürken, yüzde 21'i henüz tanımlanmamış bir virüs olan "Hastalık X" ihtimaline ağırlık veriyor. Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler ise, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si tarafından bir sonraki pandeminin olası kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar uyardı: "Bir sonraki pandemi grip virüsünden kaynaklanacak"

Uluslararası bir araştırmada  insanlarının yüzde 57'si "bir grip virüsü" türünün, bir sonraki ölümcül pandeminin nedeni olacağını düşünüyor.

Çalışmayı yürüten Köln Üniversitesi'nden Jon Salmanton-García, gribin dünyanın en büyük pandemi tehdidi olduğu inancının, gribin sürekli geliştiğini ve mutasyona uğradığını gösteren uzun vadeli araştırmalara dayandığını söyledi.

Garcia, "Her kış grip virüsü ortaya çıkar. Bu salgınları küçük salgınlar olarak tanımlayabilirsiniz. Yeterince öldürücü olmadığı için az ya da çok kontrol altındalar; ancak bu durum sonsuza kadar böyle kalmayacak" diye konuştu.

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GRİPTEN SONRA EN YÜKSEK OLASILIK: "HASTALIK X"

Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 21'ine göre, gripten sonra pandeminin bir sonraki en olası nedeni, bilim tarafından hala bilinmeyen ve "Hastalık X" olarak adlandırılan bir virüs olabilir.

Bu bilim insanları bir sonraki salgının, tıpkı Covid-19'un nedeni olan Sars-CoV-2 virüsü gibi bir anda ortaya çıkacak, henüz tanımlanamayan bir mikroorganizmadan kaynaklanacağına inanıyor.

Lassa, Nipah, Ebola ve Zika virüsleri gibi diğer ölümcül virüsler, bilim insanlarının yalnızca yüzde 1 ila yüzde 2'si tarafından ciddi küresel tehdit olarak değerlendirildi.

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