Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Eylül'de BM Olağan Genel Kurul toplantıları için New York'ta olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, "Türk-Amerikan Ulusal Yürütme Komitesi" tarafından düzenlenen "halk toplantısı"na katılacak.



Cumhurbaşkanı Edoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor. New York polisi toplantının yapılacağı salonun önünde şimdiden bazı önlemler aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Eylül salı günü BM'de Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yapacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenmiyor. Ancak 25 Eylül akşamı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vereceği yemekte bir araya gelme ihtimalinden söz ediliyor.



ABD Dışişleri kaynakları, Türkiye'de tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin cezası konusunda ilerleme sağlandığını bunun sonucu olarak Trump-Erdoğan görüşmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.

