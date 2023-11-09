Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir görüşme yaptı. İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
İsrail ordusu Gazze şeridini iki yönden zorluyor: Benzeri görülmemiş saldırılar

İsrail ordusu Gazze şeridini iki yönden zorluyor: Benzeri görülmemiş saldırılar

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Zirvesi için gittiği Taşkent’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve barışına hizmet edeceğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

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