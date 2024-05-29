Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ve Norveç Başbakanı Store ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail’in Filistin’de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.



Görüşmede İrlanda’nın Filistin’i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi.

NORVEÇ BAŞBAKANI STORE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.