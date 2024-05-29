Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri ve İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü.

Görüşmede ile İtalya ilişkilerinin ele alındığı öğrenldi.

Ayrıca, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarıda görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'ye İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

İTALYA BAŞBAKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
 
İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni ve Erdoğan arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yaklaşan G7 Zirvesi göz önüne alındığında, bu görüşme, aynı zamanda ikili ilişkilerin durumu ve başlıca uluslararası krizler hakkında değerlendirme yapılmasına da olanak sağladı." ifadesi yer aldı.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın 13-15 Haziran tarihlerinde Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'ne atıfta bulunulan açıklamada, "Başbakan, Cumhurbaşkanı'na Borgo Egnazia'ya katılımını teyit etmesinden ötürü teşekkür etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

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