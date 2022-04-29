Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.



Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.



Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Veilaht Prens Muhammed Bin Selman'ı da kabul eden Erdoğan, bu görüşmenin ardından Mekke'ye hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda bakan ve üst düzey yekili eşlik ediyor.