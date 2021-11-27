Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, Berdimuhamedov'a, "Kadirli Doğanım" diye hitap ederek, nazik daveti ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.



Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu anımsattı.



Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlığı desteklemeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Kadirli Doğanımı, 'gözlemci üye devlet başkanı' sıfatıyla ilk kez katıldığı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul'da misafir ettik. Türkmenistan'ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Türkmenistan'a bu vesileyle tekrar, 'Kardeşler Meclisi'ne hoş geldiniz diyorum" dedi.



''TÜRKMENİSTAN İLE TİCARET HACMİMİZİ İLK PLANDA 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAK KONUSUNDA KARARLIYIZ''



Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, "kemik kardeşliği"ne dayanan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik işbirliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden aynı zamanda oluşuyor, ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. İnşallah yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle Kadirli Doğanım ile tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle Teşkilat çerçevesindeki işbirliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatını bulacağız. Değerli Devlet Başkanı, Kadirli Doğanım Berdimuhamedov'a ve tüm Türkmen makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."



TÜRKMENİSTAN DEVLET NİŞANI TAKDİMİ



Basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı tevcih edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı'nın tarafına tevcihinden dolayı onur duyduğunu belirtti.



"Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim." diyen Erdoğan, "Bu ali nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir" ifadelerini kullandı.



Nişanla kendine yüklenen vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şerefle taşıyacağım Devlet İşbirliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Başta zatı devletleri, Kadirli Doğanım olmak üzere tüm Türkmen Doğanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 8 ANLAŞMA İMZALANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov'un, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Devlet Başkanı'nın ortak bildirisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalandı.



"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov imzaladı.



"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imza altına aldı.



"Anadolu Ajansı (AA) ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imzalandı.



"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaşması"na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkmenistan Sağlığı Koruma ve İlaç Sanayi Bakanı Nurmuhammed Amannepesov imza attı.



"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Arasında Atçılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Genel Müdürü Ahmed Berdiyev imzaladı.



İki ülke hükümetleri arasındaki, "Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmelik", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toyliyev tarafından imzalandı.



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Merkez Bankası Başkanı Gadırgeldi Müşşikov tarafından imza altına aldı.



İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından imzalandı.