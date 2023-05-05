Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki

İngiliz The Economist dergisi kapağına, 14 Mayıs seçimlerini taşıdı.



"2023'ün en önemli seçimi. Türkiye ve Demokrasinin geleceği" başlıklı haberde “Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek" değerlendirmesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden derginin kapağını eleştirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

O değerlendirmeye tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekât çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs’ta bozmaya hazırlanıyor. Türk milletinin demokratik iradesini kimse gasbedemez." dedi

ÇELİK: HAKETTİKLERİ CEVAPLARI ALACAKLAR



The Economist'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.



AK Parti Sözcüsü Çelik "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Operasyon odakları yine hakettikleri cevapları alacaklar" sözleriyle tepkisini gösterdi.

ALTUN: ESEFLE KARŞILIYORUZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Batı medyasının patalojik hale gelen Türkiye karşılığı ve Erdoğan düşmanlığını, esefle karşılıyoruz, millet idaresini hedef alan yayınlarını şaşkınlıkla izliyoruz dedi.



Fahrettin Altun, "Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekât çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs’ta bozmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

KALIN: TALİMAT VERDİĞİNİZ GÜNLER GERİDE KALDI



The Economist'in kapağı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da gündemindeydi.

Kalın, "Yine heyecan yapmışlar. Ve eklemişler: “Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek." Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek." diye konuştu.

DERGİNİN KAPAĞI

The Economist dergisi 14 Mayıs'taki seçimleri "2023'ün en önemli seçimi" başlığıyla kapağına taşıdı. Derginin kullandığı tasarımda Türk bayrağının yanısıra "Demokrasiyi Kurtar", "Erdoğan Gitmeli" ve "Oy Ver" gibi ifadeler kullanıldı.

Derginin altbaşlığında ise "Türkiye ve Demokrasinin Geleceği" sözlerine yer verildi.