İlişkili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejimini uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "S-400" ve "F-35" konularında Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.



Erdoğan, "yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Sayın Trump, kendisi ile telefon görüşmelerimde, ikili olarak bir araya gelişlerimizde şu ana kadar 'Biz size şu yaptırımı yapacağız' demedi. S-400'le ilgili olarak da 'Haklısın' dedi. Bugün işi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu ileri seviyede de Sayın Trump 'Bu adaletsizliktir' dedi. Bu çok önemli. Öyle zannediyorum ki herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız." dedi.



Trump ile Japonya'da gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan cumhurbaşkanı, S-400 teslimatının 10 gün içinde gerçekleşeceğini açıkladı.



ABD'nin eski Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Ankara'ya gönderdiği mektupta, "Türkiye S-400'leri teslim alırsa F-35 alamayacak." demişti.



İki liderin görüşmesinde, F-35 gerilimi de ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuya bakış açısını anlattı. Erdoğan, "F-35'ler konusunda bir noktaya geldi, bu çok daha önemli. '1 milyar 400 milyon dolar para vermişler. Sen malını vermiyorsun. Böyle anılmak da iyi bir şey değil' dedi. Bununla ilgili olarak da arkadaşlarımızı görevlendirdik, işin takibini yapacaklar. Savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız, onlar da bu işin takibini yapmak suretiyle kapıları inşallah açmış olacaklar." dedi.



Erdoğan'la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, Cumhurbaşkanı için "çetin biri" tanımlaması yapmıştı.



Erdoğan'a Trump'ın o açıklaması da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazarlıkta çetin biriysem -ki severim- bu iyi bir şey. Trump bazı şeyleri ifade ederken zihin arkasında bir şeyler saklamıyor. Mesela basına yaptığı açıklamada S-400 ile ilgili çok açık, net, dürüstçe ifadeler kullandı. Ben de dedim ki 'Ben de sizi bu yönünüzle seviyorum.' Bunları bu şekilde anlatması da takdire şayan. Obama'ya diyor ki 'Bu süreci sen bu hale getirdin. Sen eğer Patriot'ları vermiş olsaydın bugün böyle bir durum olmayacaktı. Ama sen vermedin. Kongre dedin, şu dedin, bu dedin, işi buraya kadar sürükledin. Şu anda da adaletli davranmaya mecburuz.'" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı, "Trump'la görüşmeniz sonrası, Patriot alımına yeşil ışık yandı mı?" sorusunu da yanıtladı.



Erdoğan, "S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz" dedi.



Ve terörle mücadele.



Erdoğan, Suriye'de, PYD ve YPG'ye verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini bir kez daha iletti. Münbiç yol haritasının uygulanması gerektiği vurgulandı.



Japonya'daki kritik zirvede ekonomi de gündemdeydi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin hedefi, 75 milyor dolar olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı, "Halkbank konusunun da kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz" dedi.