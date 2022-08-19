Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin bir partide eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ilk kez konuştu. Videoların özel bir ortamda kaydedildiğini söyleyen Marin "Sadece eğlendim" dedi. Görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine üzüldüğünü söyleyen Marin, muhalefetin isteği üzerine uyuşturucu testi de yaptırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.08.2022 - 23:20 | Son Güncelleme : 20.08.2022 - 00:03

Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu: Kızgınım

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu: Kızgınım

Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." şeklinde konuştu.

MARİN'İN YENİ DANS GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Başbakan Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı.

Sosyal medya yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

Başbakan Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.

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