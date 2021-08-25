Delta Air Lines’tan aşı olmayan personele 200 dolar ceza

Corona virüs vakalarının artış göstermesi ve yeni varyantların insan sağlığını tehlikeye atmasıyla birlikte ABD’li hava yolu şirketi Delta Air Lines, aşı olmayan çalışanlarına 200 dolar (yaklaşık bin 600 Türk Lirası) para cezası vermeye karar verdi.



AŞI OLMAYANLARA TEST ZORUNLULUĞU



Çalışanlarının yüzde 75’i aşı olan şirket, 1 Kasım’ı son tarih olarak belirledi. Şirket aynı zamanda Eylül ayının ortasından itibaren haftalık corona virüs testini de çalışanları için zorunlu kılacak.

Delta varyantının hızla yayılması Goldman Sachs Group, Google ve Facebook gibi büyük şirketleri de aşı konusunda adımlar atmaya yöneltmişti.



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Uzmanlara göre, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Pazartesi günü Pfizer/BionTech aşısına tam onay vermesinin ardından pek çok şirketin benzer şekilde aşı olmayanları cezalandırmaları söz konusu olabilir.

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