"Demir akciğer" içinde 72 yıl! 78 yaşında hayatını kaybetti

DEMİR ATLI PRENS: AVUKAT OLDU, KİTAPLAR YAYINLADI

Ölümünden önce 72 yılını "demir at" ismini verdiği metal kapsülde geçirdi ve zaman içinde gelişen teknolojiyle daha modern bir cihaza geçmeyi reddetti.



Bu süre zarfında Paul metal kapsüle bağımlı olmasına rağmen üniversiteye gitti, avukat oldu ve kitapları yayınlanmış bir yazar oldu.



Bir duruşma avukatı olma hayallerinin peşinden gitti ve mahkemede müvekkillerini üç parçalı bir takım elbise ve felçli vücudunu dik tutan bir tekerlekli sandalye ile temsil etti.



Ayrıca engelli hakları için bir oturma eylemi düzenledi ve kendi anı kitabını yayınladı.



Paul, anne ve babasından, erkek kardeşinden ve hatta 2015'te hava sızdırmaya başlayan orijinal "demir akciğerinden" daha uzun yaşadı.



Yaşlı adam hayatı boyunca engelinin, uçakta seyahat etmek, bağımsız yaşamak, aşık olmak, kilisede dua etmek ve okyanusu keşfetmek gibi ulaşmak istediği hedeflerin önüne geçmesine asla izin vermedi.

