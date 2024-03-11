Dendias açıkladı: Yunanistan topraklarında anti-drone kubbesi

GÖZLERİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE



Röportaj sırasında Dendias'a 21. yüzyıl savaşlarının en büyük gerekliliklerinden olan drone ve anti-drone sistemleri de soruldu.



Türkiye'nin bu alanda ciddi ilerleme kaydettiğine dikkat çeken dergi Bakan'dan Yunanistan'ın bu alandaki ilerleyişi hakkında değerlendirmede bulunmasını istedi.



Dendias, drone sistemlerinin küresel düzeyde savaşların gidişatını etkilediğini kabul ederek, "Ermenistan'a son ziyaretimde droneların savaş alanındaki kullanımları hakkında geniş çaplı bilgi aldım. Hatırlatmakta fayda var ki Ermenistan, Bayraktar İHA'larının kullanıldığı büyük ölçekli bir savaşa maruz kaldı. Bu nedenle Ermenistan ile ikili savunma iş birliği anlaşmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.



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Yunanistan'ın bu alandaki teknolojik gelişmelerinin öneminin farkında olduğunu vurgulayan Bakan Dendias, bu alandaki varlıklarını güçlendirmek için aktif olarak çalıştıklarını vurguladı.



Bakan aynı zamanda Yunanistan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturmak için çalışmaların hızlandırılacağını da ekledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin