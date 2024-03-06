NTV drone kamerası: Türk askerleri NATO tatbikatında

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor. Tatbikatın Polonya ayağı icra ediliyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 31 ülkeden özel harp birliklerinin manevralarını yerinde izleyen NTV temsilcisi Güldener Sonumut, Polonya'dan ayrıntıları aktardı. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)

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