NTV drone kamerası: Türk askerleri NATO tatbikatında
NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor. Tatbikatın Polonya ayağı icra ediliyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 31 ülkeden özel harp birliklerinin manevralarını yerinde izleyen NTV temsilcisi Güldener Sonumut, Polonya'dan ayrıntıları aktardı. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.