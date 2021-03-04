Derin dondurucu arızası yüzlerce aşıyı çöp etti

Japonya'da derin dondurucu arızası nedeniyle 1000'den fazla Pfizer-BioNTech aşısı çöp oldu.

Anadolu Ajansı 04.03.2021 - 07:47 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 07:49

Derin dondurucu arızası yüzlerce aşıyı çöp etti

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Japonya'da, ilaç şirketi Pfizer tarafından yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen 1032 aşı, muhafaza edildiği derin dondurucunun çalışmaması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir sağlık kuruluşunda aşıların korunduğu derin dondurucu ile diğer cihazların aynı prize bağlanması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti sonrası, Pfizer üretimi 1032 adet Covid-19 aşısı, bırakıldığı derin dondurucuların durması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yapılan soruşturmada derin dondurucuların, kurumdaki diğer elektronik cihazlarla aynı prize bağlanması sonucu yaşanan aşırı yüklenme sonrası durduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, soruşturma sonrası sağlık kuruluşuna derin dondurucular için ayrı elektrik kaynakları kullanmaları gerektiğini içeren yönerge verdi.

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