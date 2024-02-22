DEHB evrimsel süreçte avantaj sağlamış olabilir

Araştırmacılar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda (DEHB) görülen dikkat dağınıklığı veya dürtüsellik gibi ortak özelliklerin, yiyecek ararken ilk insanlara evrimsel bir avantaj sağlamış olabileceğini söylüyor.
DEHB bozukluğun kökenlerini ortaya çıkarmak için yola çıkan bilim insanları, en az 12 bin yıl önce evrimleşmiş olabileceğini buldular.
Araştırmacılar, bu özelliklerin bazılarının olumsuz olarak görülmesine rağmen, insanların yiyecek arama için yeni alanlar aramasına yardımcı olabileceğini tahmin ediyor.
Yapılan araştırmada, katılımcılardan bir video oyununda çalılıklardan böğürtlen toplamaları istendi. Avcı toplayıcı gibi yemek arayan katılımcıların bir çalılıktan diğerine geçmeden önce ne kadar süre böğürtlen arayacakları test edildi.
Ekip, DEHB'li kişilerin böğürtlen bulamadıktan sonra hızla yeni çalılara geçtiklerini tespit etti ve eski insanların, yiyecek kaynakları kıt olduğunda devam etmek için dürtüselliğe sahip olacak şekilde evrimleştikleri için hayatta kalmış olabilecekleri düşünülüyor.
İLK İNSANLARDA DEHB HAYATTA KALMA ORANINI ARTTIRMIŞ OLABİLİR
DEHB'li avcı-toplayıcıların hayatta kalma şansları daha yüksek olabilir çünkü bölgedeki yiyecekler kıtlaştığında hızla başka bir bölgeye taşınma olasılıkları daha yüksek. Bu, DEHB'nin binlerce yıl boyunca gelişmesine olanak tanıyan daha yüksek bir hayatta kalma oranına sahip oldukları anlamına gelebilir.
Ekip, 506 ABD'li katılımcıya sekiz dakika boyunca çevrimiçi bir yiyecek arama oyunu oynama talimatı verdi ve bu zaman çerçevesinde, onlardan dijital bir çalılıktan toplayabildiği kadar çok meyve toplamaları istendi.
Onlara mevcut çalılıkta kalma veya başka bir çalılığa geçme seçeneği verildi ve araştırmacılar, DEHB olanların, DEHB olmayan katılımcılara göre kayıplarını azaltma ve başka bir çalılığa daha hızlı geçme olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit etti.
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