DEHB evrimsel süreçte avantaj sağlamış olabilir

İLK İNSANLARDA DEHB HAYATTA KALMA ORANINI ARTTIRMIŞ OLABİLİR



DEHB'li avcı-toplayıcıların hayatta kalma şansları daha yüksek olabilir çünkü bölgedeki yiyecekler kıtlaştığında hızla başka bir bölgeye taşınma olasılıkları daha yüksek. Bu, DEHB'nin binlerce yıl boyunca gelişmesine olanak tanıyan daha yüksek bir hayatta kalma oranına sahip oldukları anlamına gelebilir.



Ekip, 506 ABD'li katılımcıya sekiz dakika boyunca çevrimiçi bir yiyecek arama oyunu oynama talimatı verdi ve bu zaman çerçevesinde, onlardan dijital bir çalılıktan toplayabildiği kadar çok meyve toplamaları istendi.



Onlara mevcut çalılıkta kalma veya başka bir çalılığa geçme seçeneği verildi ve araştırmacılar, DEHB olanların, DEHB olmayan katılımcılara göre kayıplarını azaltma ve başka bir çalılığa daha hızlı geçme olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit etti.

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