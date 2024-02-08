İnsanların artık kullanmadığı evrimle birlikte körelmiş 10 organ

ÜÇÜNCÜ GÖZ KAPAĞI

insanlarda da diğer memelilerde olduğu gibi üçüncü gözkapağı bulunur. Bu yapıya "göz kapağı" veya "konjonktiva" denir ve insan gözünün iç köşesinde yer alır. Ancak, insanlarda üçüncü gözkapağının işlevi, diğer memelilerde olduğu gibi gözü korumak veya temizlemek için değildir.



İnsanlarda üçüncü gözkapağı, neredeyse tamamen körelmiş haldedir ve sadece gözün köşesinde küçük bir kıvrım olarak bulunur. Bu yapıya "plica semilunaris" veya "semilunar fold" denir.

Evrim sürecinde, insanların dik durmaya ve açık ortamlarda yaşamaya geçmesiyle, gözün korunması ve temizlenmesi için diğer memelilerdeki gibi bir üçüncü gözkapağına ihtiyaç kalmamıştır.



Bu nedenle, insanlarda üçüncü gözkapağı işlevsiz hâle gelmiş ve evrimsel olarak gerilemiştir. Ancak, bazı durumlarda üçüncü gözkapağın belirli göz hastalıklarında veya rahatsızlıklarında etkilenebileceği bilinmektedir.