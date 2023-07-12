Dilan Yeşilgöz kimdir? (Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün biyografisi)

Hollanda'da aktif siyaset hayatını sürdüren Dilan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977'de Ankara'da doğdu ancak ailesi Dersim kökenli.

Siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başladı. 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi. 25 Mayıs 2021’de Hollanda Hükûmeti’nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.